KOMENTÁŘ: Vzteklá Čína ztrácí glanc - Alex Švamberk

To se však Číně nelíbí, v posledních letech zesiluje vojenský i politický tlak na Tchaj-wan, pořádá u něj pravidelně rozsáhlá vojenská cvičení a snaží se ho také zbavit zbylé diplomatické podpory, tlačí na těch pár zemí, které ho ještě uznávají, aby místo toho uznali jako jediného reprezentanta Číny Peking výměnou za slib ekonomické pomoci, která ovšem není tak výhodná, jak by se na první pohled zdálo.

Ono uznání jedné Číny je však v této souvislosti taky dvojsečné. Sice to jasně dává najevo, že se s žádnou samostatnosti Tchaj-wanu nepočítá, ale evokuje to dobu padesátých a šedesátých let, kdy sovětský blok uznával jako reprezentanta Číny pekingskou komunistickou vládu, zatímco Západ tu nacionalistickou Čankajškovu na Tchaj-wanu.