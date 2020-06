KOMENTÁŘ: Spiknutí proti Babišovi má už globální rozměry – Jiří Pehe

Ušetřen Babišovy zloby nezůstal samozřejmě ani EP, na jehož adresu pronesl nepěkná slova. Samotná rezoluce prý byla jen výsledkem snah českých europoslanců, kteří se snaží povýšit domácí politický souboj na evropský. Na české europoslance Tomáše Zdechovského a Mikuláše Peksu se Babiš rozlítil, už když přijeli do ČR před několika měsíci jako členové mise rozpočtového výboru EP. Prohlásil, že jsou vlastizrádci.

Českého premiéra (samozřejmě zcela neprávem, jak nám vždy vysvětlí) kritizují i domácí politická opozice a statisíce lidí v ulicích. I když on sám už působí ve vrcholných vládních postech téměř sedm let, můžou dodnes téměř za každý problém jeho vlády zkorumpované tradiční strany. Dokonce i problémy brněnské buňky ANO způsobila prý skutečnost, že hlavní postava v tamním korupčním skandálu, Jiří Švachula, přišel do ANO z ODS.