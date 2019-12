KOMENTÁŘ: Rodičovská a nepoučitelná ČSSD směřující k pádu - Thomas Kulidakis

Oranžový tým seřazený za kohortou ministryně Maláčové vzdal zápas o rodičovskou s větším koaličním partnerem. Je to další ze série chyb, tentokrát ovšem zásadní. Těžko pochybovat o tom, že by většina populace nepřála rodičům štědrý příspěvek státu na výchovu jejich ratolestí. Děti totiž představují budoucnoust národa. Třísetisícový příspěvek má poprávu patřit všem, ne jen rodičům nově narozených dětí.

Nejde pouze o to, že výchova dětí znamená velké finanční nároky a rodiče si dané peníze zaslouží. Zvýšení rodičovského příspěvku pro všechny rodiče, kteří vychovávají děti do čtyř let, znamená také přínos pro českou ekonomiku. Každý, kdo 300 tisíc obdrží, následně zvýší domácí poptávku po zboží. Poptávka spotřebitelů je pro hospodářský rozvoj zásadní. Potvrdila to také analýza ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2019. Více zde.