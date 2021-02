KOMENTÁŘ: Proč se obchody i služby mohou klidně otevřít - Thomas Kulidakis

Další ústupek je návrh, že by to vše bylo na zkoušku. Kdyby věci šly špatně, mohlo by se „zatáhnout za brzdu“. To by pořádně zabrnkalo na nervy nejen prodejcům i jejich zaměstnancům. Na druhou stranu, bylo by čtrnáctidenní otevření potěchou pro obyvatele, kteří by si legálně mohli doplnit nezbytné oblečení. V případě otevření služeb by si mohli také legálně zastřihnout vlas či vous, posílit imunitu cvičením i jinde, než venku či pokoutně uvnitř.