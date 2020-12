KOMENTÁŘ: Logika kulatého kosočtverce nejen v koronavirové debatě - Patrik Nacher

Ani jedno se nenaplnilo, přesto je debata polarizovaná i nadále, jako by se nechumelilo. Když jsem na plénu Sněmovny podpořil prodloužení nouzového stavu, na sociálních sítích jsem dostal od popíračů naloženo, že jsem podlehl mainstreamu, a to bez ohledu na mé vystoupení a položení řady otázek na ministra zdravotnictví pátrajících po tom, kdy a za jakých podmínek začneme covid-19 vnímat jinak. Je to údajně začátek konce, společnost bude postupně ovládaná někým v pozadí.

Tím se dostávám k profesoru Jiřímu Beranovi, našemu přednímu vakcinologovi, pracujícímu v klinickém výzkumu očkovacích látek. Ten mimo jiné v rozhovoru pro Deník na otázku bezpečnosti vakcín jako jediného řešení uvedl: „Názory expertů nejsou jednoznačné. Řízení před americkou lékovou agenturou ohledně vakcíny Pfizer se zúčastnilo 17 posuzovatelů, z nichž čtyři byli proti. Existuje tedy určité procento odborníků, kteří si myslí, že by se vakcína lidem neměla aplikovat, nebo by se na ní mělo dále pracovat.“ Opatrně se dívá i na vakcinaci těch, kdo onemocnění již prodělali.

Pokud někoho vyloučíme z diskuse jen kvůli odlišným názorům, nemůžeme vést kvalitní debatu. Nezáleží přitom na tom, jestli mluvíme o pandemii, nebo třeba o problematice exekucí. Nelze na jedné straně volat po tom, aby veřejnost naslouchala odborníkům, a zároveň nálepkovat a vyřazovat ty z nich, kteří nezastávají preferovaný názor. To je jednak nebezpečné pro samou podstatu debaty, ale zároveň je to logika kulatého kosočtverce.

Je třeba si uvědomit, že mluvíme o tom nejdůležitějším, co máme – o zdraví a o návratu k normálnímu způsobu života, a s tím souvisí důvěra a důvěryhodnost. Nedovolme, abychom koronavir řešili stejně hyperkorektně, jednostranně a „hloupě“, jako to, jestli platí Black lives matter, nebo All lives matter. Tento způsob škatulkování totiž jen prohlubuje příkopy ve společnosti, jejichž dno už dnes hledáme jen těžko. A paradoxně k jejich prohlubování dochází v době, kdy by se měly naopak v pudu sebezáchovy rychle zakopávat. Bohužel se tak neděje. Snad se to začne dařit v příštím roce. To přeji nám všem stejně jako pevné zdraví.