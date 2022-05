KOMENTÁŘ: Hluk a vřava v Americe – Alexander Tomský

Projevuje se to zejména v politice, Angličané chtějí po volbách na politiku zapomenout, kdežto Američané vedou kampaň dál a v kontrastu s odměřeným jazykem Ostrovanů, jim žádné přehánění není dost silné, všechno musí být nej, nej, nej.

Nikdy to snad neplatilo více než v posledním desetiletí americké (ne)kulturní války. Jakoby nestačily šílené spory o americkou identitu, (anti)rasismus a gender, tak nyní s neutuchající silou opět vytryskl nikdy nepotlačený svár kvůli potratům.

Nám Evropanům to může připadat podivné, stejně jako věčná americká hádka o ústavním právu na sebeobranu a nošení střelných (často poloautomatických) zbraní hromadného ničení nebo o trestu smrti. Ve všech těchto případech jde v Americe o nevyřešené morální otázky, ale předčasné ukončení těhotenství je konfliktní a emocionální záležitost i pro mnohé, kteří s interrupcí do tří měsíců souhlasí, mají však pochybnosti o druhém a třetím trimestru, kdy už se nepatrné embryo zformovalo do viditelné lidské podoby.