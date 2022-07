KOMENTÁŘ: Fiasko Fialovy vlády – Alexander Tomský

Samozřejmě vím, že ukočírovat tak širokou a pestrou koalici, jež odráží strakatou mozaiku všech možných i nemožných názorů, vyžaduje nadlidskou sílu a bez antibabišovského spolčení pochybených ministraniček (Pirátů, STAN, TOP 09) by pokračovalo šílené utrácení a podplácení voličů mafiána a jeho svity, ale co naplat, dnešní vláda je slabá jak český čaj a potřebuje tvrdého a nekompromisního vůdce. Zdědila deficitní hospodářství i nafouklou byrokracii a není schopna radikálně škrtat výdaje, rozplétat síť bludných pravidel a návyků byrokracie a vyhazovat nadbytečné ouřady.

Vláda také zdědila postcovidovou inflační energetickou krizi, plus katastrofální daně/povolenky „zeleného údělu” a nevyhnutelné sankce EU proti Putinovi, které také něco stojí. To je jistě děsivá nálož na nesourodou vládní koalici, ale proč toleruje nejvyšší cenu elektřiny v Evropě (podle PPP, parity kupní síly), která se promítá do hospodářství, poškozuje průmysl a zvyšuje inflaci?