KOMENTÁŘ: Co s nimi... – Josef Koukal

Když v době koronakrize okázale nerespektoval hygienická nařízení a ve svých vystoupeních nadával lékařům, kteří v první linii riskovali vlastní zdraví, dopouštěl se svého druhu občanské neposlušnosti, s čímž demokratická společnost musí počítat. I sebehloupější názor má nárok na to být vysloven a hájen, vypovídá především o svém nositeli. Obtěžování Milana Kubka obsahuje také komplikace. Ačkoli stalking je už nějaký pátek v tuzemsku trestným činem, soud musí vzít v úvahu i to, že předseda České lékařské komory jako veřejně činná osoba má jistou míru publicity a s ní související obtíže snést. Svoboda projevu a právo na ochranu soukromí tu jdou proti sobě. Jistěže i podněcování k nenávisti je třeba opřít o důkazy, v tomto směru však Tušl s Čermákem policii práci usnadňují.

Dvojici dezinformátorů, kteří vyzývali k odporu proti Ukrajině, poslal soud do vazby

Čermák v minulosti na Facebooku burcoval lid k útokům na poslance a jejich likvidaci kvůli novele pandemického zákona. Poslední výzvy obou aktérů směřovaly k otevřenému násilí proti účastníkům akce na pražském Václavském náměstí, kde se bude připomínat výročí vyhlášení ukrajinské nezávislosti. „Jestli chtějí boj, tak ať to zkusí. Musíme zvednout p. ..el a vyhecovat to pořádně. Potřebujeme vás dostat do těch ulic!“