KOMENTÁŘ: Čínské utahování šroubů - Alex Švamberk

Větší hrozbou pro poloautonomní status města však je návrh nového bezpečnostního zákona, podle něhož by měly být trestné nejen terorismus a separatistické tendence, ale i podrývání autority Pekingu nebo zahraniční vměšování.

K žádnému ze zmiňovaných zákonů nebo jejich návrhů nelze mít a priori námitky. Vydávání zločinců mezi různými zeměmi je běžné, protože umožňuje dostihnout vyčůrané kriminálníky, již by se snažili uniknout spravedlnosti útěkem do země, která je nevydává. Žádný stát se nemazlí s teroristy a všechny trestají separatistické tendence - stačí se podívat do Španělska. Mnoho zemí taky trestá hanobení státních symbolů. Nejde však jen o samotné zákony, ale o způsob jejich uplatnění.