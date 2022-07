Zřejmě nejstarší chápan na světě oslavil šedesátiny

Elvis se do denverské zoo dostal v roce 1973 jako dar od soukromého chovatele. Od té doby nepřetržitě sleduje svýma modrýma očima návštěvníky, kteří zavítají k jeho výběhu. Podle vědců by přitom měl být už dávno po smrti, opice jeho druhu se běžně dožívají 20, maximálně 40 let.