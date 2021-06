Žralok spolkl buřňáka, kradl mu potravu

Na záběrech je vidět, že žralok se pokusil ptáka napadnout opakovaně. Buřňák však bral jeho varování na lehkou váhu, a nakonec na to také doplatil. Vodní predátor jej nabral do tlamy, scvakl zuby a zmizel pod hladinou.

„Všichni byli šokovaní a ohromení ve smyslu 'wow, co jsme to právě viděli'. Stalo se to tak rychle,“ řekl Daily Mailu potápěč Ben Kessler, který video pořídil.