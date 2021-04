Vzácné plemeno králíků chodí po předních, vědci konečně zjistili proč

Nejčastějším pohybem králíků je hopkání, to ale neplatí pro plemeno sauteur d’Alfort. Tito králíci se totiž pohybují tak, že zvednou zadní nohy do vzduchu a pádí po předních. Studie portugalských a švédských vědců nyní zjistila proč. Může za to vzácná genetická mutace.