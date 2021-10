V pamětech prince Harryho se může objevit jméno údajného rasisty v královské rodině

Britská média spekulují o honoráři v závratné výši 15 milionů liber (442 milionů korun). Experti na královskou rodinu se domnívají, že vydavatelství bude na prince logicky tlačit, aby kniha obsahovala co nejvíce pikantností.

„Zkoumá život své matky, takže bude psát o sňatku svých rodičů, rozchodu i aférách. To by mohlo neuvěřitelně poškodit jeho otce a vévodkyni Camillu,“ uvedla Junorová s tím, že Charles bude králem a Camilla jeho královnou (i když o jejím titulu ještě není rozhodnuto). „Poslední, co oni nebo tahle země potřebují, je další vzedmutí hněvu, které je, jak já pevně věřím, založeno na falešných obviněních,“ dodala expertka.