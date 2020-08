V Novém Kníně vypukla světová zlatá horečka

Do lokality, kde se v historii zlato těžilo, se sjelo podle pořadatelů 275 účastníků ze 13 zemí světa. „Většina je z Evropy, ale máme tady i jednu závodnici z Japonska,“ potvrzoval v ruchu prvních závodních kol předseda Českého klubu zlatokopů, který je organizátorem soutěže, Bohumil Toms.

U kádí už od středečního rána stáli ohnutí a plně soustředění účastníci mistrovství a snažili se probojovat do dalších kol a postupně až do sobotního finále.

Každý nafasoval kbelík s patnácti kilogramy speciálního písku, každému do něj zlatič přimíchá stejný počet zlatinek, což jsou jeden až 1,5 milimetru drobné částečky zlata, a soutěžící pak musí zvoleným nástrojem co nejrychleji najít všechny kousíčky, aniž by však tušil, kolik jich v kbelíku má.