V americkém městečku zvolili za starostu francouzského buldočka

„V Rabbit Hash jsme nikdy neměli za starostu skutečnou osobu nebo člověka,“ vysvětlila Wilburova panička Amy Nolandová pro NBC News. Podle ní neobvyklá tradice sahá do konce 90. let minulého století. „Žil tu muž jménem Don Claire, který si myslel, že by bylo skvělé zvolit nějaké zvíře – ne nutně psa – starostou městečka,“ vysvětluje.