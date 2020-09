U Sydney pozorovali plejtváka obrovského, potřetí za posledních 100 let

„Ano, opravdu se jedná o mimořádně vzácný fotografický úlovek. I na moři je populace plejtváků rozptýlená a my máme jen velice omezená data o jejich migraci,“ potvrdil pro BBC Andrew Marshall ze Správy Národních parků a divočiny v Novém Jižním Walesu. Dodal, že dosud je to teprve potřetí, za posledních sto let, co měli Australané příležitost plejtváka u svého pobřeží spatřit.