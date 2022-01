Tulení mládě putovalo 650 kilometrů do hospody v Bristolu, ujali se ho štamgasti

V neděli druhého ledna se na prahu hospody Old Lock and Weir, která se nachází v Hanhamu v Bristolu na břehu řeky, objevil nečekaný host. Mnozí ze zákazníků si dozajista promnuli oči, jestli si nedali víc pint, než je zdrávo, ale zrak je nešálil. Do restaurace si to šinulo mládě tuleně, podle veterinářů ve věku mezi 6 až 12 měsíci.