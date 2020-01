Ruská firma prodává nesmrtelnost. Pacientům zmrazí mozek i celé tělo

Podle ředitelky firmy se však taková investice vyplatí. „Obracejí se na nás lidé, kteří velice milují své blízké a jsou připraveni pro ně udělat i nemožné. Co dělají běžní lidé pro své příbuzné? Léčí je, vystrojí jim krásný pohřeb. Ale tito říkají ne, my jim dáme alespoň nějakou šanci,“ nechala se slyšet šéfka KrioRus Valeria Pridová. Sama už nechala posmrtně zamrazit svoji matku, manžela i psa.

Metoda kryoprezervace, vratného zmrazení, spočívá v uložení mrtvých těl do obřích nádob s tekutým dusíkem a uchováváním při teplotě minus 196 stupňů Celsia. V ideálním případě by se sem těla měla dostat do čtyř hodin od smrti. To, kdy a zda vůbec budou opět přivedeni k životu, závisí na budoucím vývoji lékařství. Podle zastánců tohoto postupu při takto extrémní teplotě nedojde k narušení buněk ani za tisíc let, a proto bude možné mrtvé znovu oživit.