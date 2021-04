Putin suverénně vyhrál v anketě o nejvíc sexy Rusa

Putin si sice celkově oproti loňsku o procento pohoršil, přesto je v průzkumu jediný, kdo dosáhl na dvouciferný údaj. Necelá pětina Rusů si ale o sobě myslí, že nejvíce sexy jsou právě oni sami, informoval server The Moscow Times.

Nadále se však ukazuje, že určitá stylizace 68letého státníka do role „nadčlověka“ nadále poměrně zabírá.

Přitažlivost jeho největších „konkurentů“, herců Dmitrije Nagijeva, Danily Kozlovského a Konstantina Chabenského, byla postavena na nejvyšší piedestal jen dvěma až třemi procenty účastníků ankety, kterou zástupci zmíněného webu osobně provedli mezi tisícovkou žen a stejným počtem mužů ve více než 300 ruských městech, a to mezi 22. březnem a 1. dubnem.

Ruští zákonodárci schválili legislativu, která Putinovi de facto umožňuje zůstat prezidentem až do roku 2036, kdy mu bude už 83 let. Třeba si mezitím opět o nějaké to procento polepší.