Pro dobrotu na žebrotu. Zachránil velrybí mládě, teď mu za to hrozí pokuta

Muži, kterému se podařilo mládě vyprostit, nyní hrozí pokuta až 27 tisíc australských dolarů (zhruba 445 tisíc korun). „Mám problém,“ řekl muž, který se novinářům představil pouze jako Django. „Tenhle den mě asi vyjde dost draho, ale to je jedno. Platí tu nějaké zákony a je to tak, jak to je. Myslím si, že většina lidí by udělala to, co já. Občas za to zkrátka musíte zaplatit,“ dodal.