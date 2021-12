Prince Harryho urazila přímo královna, tvrdí nová kniha

Konec roku 2019 byl v královské rodině již značně napjatý. Princ Harry se s vévodkyní Meghan a jejich synem Archiem rozhodl strávit Vánoce v Kanadě a nikoliv se svou rodinou. Jak uvádí Andersen ve své knize Bratři a manželky: V soukromí životů Williama, Kate, Harryho a Meghan (Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan), královna prý zareagovala jasným gestem.

Během jejího tehdejšího vánočního projevu se na stole objevily fotografie její nejbližší rodiny, jen ta Harryho, Meghan a Archieho chyběla. Nestalo se tak nedopatřením.

„Královna miluje všechny své děti a vnoučata, o tom není pochyb. Když ale přijde na Firmu (resp. je tak nazýváno působení královské rodiny v rámci povinností – pozn. red.), pak je to u ní jen o byznysu,“ uvedl Andersen v rozhovoru pro server Today.

Když tedy prý královna byla dotazována, zda je spokojena s uspořádáním fotografií na stole, měla ukázat na tu Harryho s Meghan a prohlásit: „Tuhle, předpokládám, nebudeme potřebovat.“ Královna bere své povinnosti velice vážně, sama se kvůli nim musela omezovat a totéž požaduje i od ostatních. „To je i důvod, proč nedovolila Harrymu a Meghan, aby zůstali součástí rodiny na jakýsi částečný úvazek,“ dodal Anderson.

Tohle ho raní, tušil princ William

Gesta s odebráním fotky si všimla nejen britská bulvární média, ale pochopitelně i členové rodiny. Anderson, který informace do své knihy čerpal od zdrojů blízkých rodině či paláci a zná je důvěrně desítky let, uvádí, že když se o vyřazení fotografie dozvěděl princ William, byl v šoku. Měl říci své ženě, vévodkyni Kate, že až se to dozví Harry, bude naštvaný a zničený.

„William věděl, že to Harryho raní, a taky se tak stalo,“ uvedl Andersen. „Podle jeho přítele Harry cítil, že je pozvolna vymazáván z rodiny,“ dodal Andersen.

Zda to byla pro Harryho a Meghan poslední kapka, kvůli níž se rozhodli od rodiny odejít, jak spekulují některé britské deníky, nebo to byl jen jakýsi „vedlejší efekt“ hlubších problémů, není jasné.