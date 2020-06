Prezident policejního výboru chválil práci policistů, pár hodin na to od nich dostal obuškem

Prezident výboru odmítl sdělit detaily toho, co přesně se stalo, místní média jako například Chicago Sun-Times však referují o tom, že Foreman schytal nejméně pět bolestivých ran obuškem do nohou.

Starostka Chicaga Lori Lightfootová, shodou okolností jeho předchůdkyně ve funkci prezidenta výboru, následně přiměla Foremana, aby podal oficiální stížnost. Vedení policie přislíbilo, že případ prověří. Sám Foreman nechce dělat z celého případu vědu a rozhodně nehodlá zanevřít na policii. „K čemu by to bylo? Vůbec ničemu by to neprospělo,“ uvedl.