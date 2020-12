Před rokem spadl z postele, od té doby žil 300kilový muž na podlaze. Nyní ho vysvobodil jeřáb

V úterý byl Alain P. z francouzského Perpignanu transportován do nemocnice. Muž, který váží podle odhadů 250 až 300 kilogramů, tam měl být transportován už v prosinci loňského roku, když spadl z postele. Tehdy to však odmítl a raději od té doby žil na podlaze. Do akce se zapojil jeřáb a padesátka hasičů a záchranářů.