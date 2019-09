Povedená matka se policistům vydávala za vlastní dceru. Teď je ve vězení

Nejprve policistům zadržená žena tvrdila, že nemá žádný průkaz, kterým by se identifikovala, aby posléze prohlásila, že se jmenuje Mercedes a že se narodila v roce 1998.

Když to šel policista ověřit, skutečně identifikovanou osobu našel, ale se zadrženou ženou si příliš podobná nebyla. Až po nějaké době se dopátrali, že osoba, se kterou mají co do činění, je matka původně nahlášené osoby Heather Garciová, žena, která má poměrně bohaté policejní záznamy.