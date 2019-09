Dokonalé matky nejsou, mnohem lepší je si to přiznat a volně dýchat

Ve filmech, časopisech, na sociálních sítích jsou mnohé dámy často ztvárněny jako super ženy, které jsou dokonalými matkami, manželkami, milenkami, a zároveň úspěšné ve své profesi. Dnešní super žena tudíž každé ráno vstane, zaběhá si, udělá dětem i manželovi snídani, připraví všem svačiny, odveze děti do školy, pak si odběhne do práce, po škole vyzvedne děti a rozveze je po kroužcích.

Je jasné, že snažit se o něco podobného v reálném životě, ať o to žena usiluje sebevíc, je dost marné. Ne náhodou jsou poté mnohé ženy utahané, vystresované, frustrované a do usměvavé a milé matky, manželky i milenky mají daleko.

Každá žena by si měla položit otázku, proč tolik usiluje o to být dokonalá. Co tím chce získat? „Častou odpovědí je láska a přijetí ostatních. Nezískají dotyčné ale ve výsledku o to více závistivých pohledů kolem? Je pro ně důležitější být dokonalá, nebo opravdová? Měly by si přiznat, že slupka dokonalosti je vlastně chrání před zraněním,“ vysvětluje garantka Projektu sebedůvěry Dove psycholožka Šárka Kučerová.