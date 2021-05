Po porodu vrazila novorozence do rukou zákazníkovi restaurace a odešla

Nevšední scéna se odehrála ve středu v restauraci El Patron v americkém New Jersey. Do podniku přišla čtrnáctiletá dívka s čerstvě narozeným dítětem a žádala o pomoc. Před příjezdem policie však dítě vrazila do rukou jednomu z návštěvníků restaurace a odešla, píše deník Independent.