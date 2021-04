Pelhřimovské muzeum rekordů má i kuriózní velikonoční exponáty

„Asi bychom to udělali jako loni, kdy jsme jeden týden dělali každý den jeden rekord,“ řekl Marek. Rekordmani svůj um předváděli na zahradě sídla agentury za přítomnosti nejvýše 50 lidí. Letos by podobný týden rekordů mohl začít 7. června .

Festival rekordů a kuriozit byl na pelhřimovské Masarykovo náměstí plánovaný na 12. června. „Když to konzultujeme s kýmkoli, kdo něco pořádá, nikdo nemá víru v to , že by v té době už šlo akce uspořádat,“ řekl Marek. Náměstí je podle něho prostorem, kde nejde regulovat počet návštěvníků.