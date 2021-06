Páření chobotnic? Několikahodinová rozkoš a pak smrt

Caseyová uvedla, že páření chobotnic muselo trvat několik hodin. „Když jsem na ně narazila, byly už spolu. Sledovala jsem je zhruba hodinu, pak jsem šla domů, převlékla se do suchého neoprenu a poobědvala. Když jsem se do vody vrátila, stále to probíhalo,“ popsala situaci na svém Instagramu, kde video sdílela.