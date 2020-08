Okinawu trápí nebezpečný nešvar - opilci spící na silnici

Na ostrově jde o tak běžný jev, že se výraz „rodžó-ne“ (spící na silnici) vžil jako specifický termín. „To sousloví jsem neznal, dokud jsem nepřišel do Okinawy. Myslím, že je to unikátní fenomén,“ uvedl pro deník Mainiči Šimbun šéf okinawské policie Tadataka Mijazawa.

V drtivé většině případů jsou lidé spící na vozovce silně opilí. Na Okinawě to představovalo vždy problém, v posledních letech však těchto případů přibývá. Za loňský rok jich policie řešila 7221. Celkem bylo způsobeno 16 dopravních nehod, tři spící lidé při nich zemřeli.

Nyní se policie snaží proti spaní na ulici bojovat zejména osvětou. Dopravní policie uspořádala výstavu věnovanou této problematice a zároveň varuje, že lidé spící na ulici a bránící dopravě mohou být pokutování až do výše 50 tisíc jenů (zhruba 10 tisíc korun).

Zda se to podaří, zůstává otázkou. I přes protikoronavirová opatření policie letos od ledna do června evidovala 2702 případů, to je téměř totožný počet jako za stejné období vloni.