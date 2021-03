Na zahradě v Japonsku stojí pod třešněmi telefonní budka. Lidé tam chodí volat zesnulým

Svítilo zrovna zimní slunce, když Sasaki Kazujoši vstoupil do bílé telefonní budky postavené pod mohutnými třešňovými větvemi a vytočil číslo své zesnulé manželky Miwako.

Po telefonu jí potřeboval říct, jak ji hledal několik dní poté, co udeřila na japonské břehy vlna tsunami, jak navštěvoval evakuační centra a později i provizorní márnice a jak se v noci vracel do sutin jejich bývalého společného domova.

„Když jsem se vrátil domů, podíval jsem se na nebe. Byly tam tisíce hvězd, bylo to jako pohled do šperkovnice,“ vypráví do sluchátka 67letý muž s pláčem.