Milovníci mašinek pláčou. K zemi půjde brněnská klubovna železničních modelářů

„Doslechli jsme se, že jsou plány na revitalizaci areálu. Tyto budovy se mají zbourat a má se tu postavit něco jiného. Pro nás to de facto znamená, že se musíme odsud vystěhovat,“ uvedl předseda Klubu železničních modelářů Brno Jiří Veselý.

„Jsme neziskovka, vedeme kroužky dětí a mládeže a pokud si uvědomíte, že je nás zhruba kolem třiceti a podělíte komerční ceny třiceti, tak vychází taková výše příspěvku, která je nereálná,” vysvětlil Veselý s tím, že se jim daří sehnat menší sponzory, na utáhnutí to ale nestačí.

Oblíbenou expozici vláčků, kterou mají rozprostřenou ve třetím patře bývalé přádelny Mosilany v Brně, tak lidé pravděpodobně budou mít možnost vidět jen do března.

„Momentálně se nacházíme v páté epoše, což je období let 1970-1974. Původně měla být výstava pouze čtyři týdny, začínali jsme nejstarší epochou, a to parními mašinkami, následoval přechod k dieselům,” dodal Veselý s tím, že expozice je pro návštěvníky přístupná každý týden od čtvrtka do neděle.