Lupič si vybral k přepadení tu nejhorší možnou restauraci

Když v sobotu do prázdné restaurace vtrhl maskovaný lupič a hodlal se zmocnit peněz, zřejmě nečekal, že na druhém konci mstnosti sedí manželé McKeownovi. Ti v okamžiku, kdy stál lupič u pokladny, vstali od stolu, vytasili služební zbraně a zahnali maskovaného muže ven.

„Nebylo co řešit, podívali jsme se jeden na druhého a řekli jsme si, že do toho jdeme. Myslím si, že v tu chvíli by stejně reagoval každý náš kolega,” uvedla skromně McKeownová.