Krkavec a straka se na stromě hádali o mládě ježury. To nakonec přežilo

Ježura, která se vešla do dlaně, se zotavila ze škrábanců a klovanců a začala přibírat na váze. „Její stav se sice den ode dne lepší, ale je pořád hodně malá a v přírodě by byla závislá na matce. Několik měsíců se o ni budeme muset starat. Odchovala jsem v Taronze hodně zvířat, ale tak mladá ježura, to bude nová zkušenost,” dodala Maleová.