Klokani v pražské zoo mají plné kapsy mladých. Některá mláďata už vykukují ven

Ve výběhu klokanů rudých pobíhají aktuálně tři mláďata. Zajímavé je, že právě klokan rudý je největší druh, není jím klokan obrovský, i když to jeho přívlastek napovídá. Pozadu nezůstávají ani klokani Hagenovi, kteří mají momentálně dvě čerstvá mláďata.

„Kdy přesně se mládě u vačnatců narodí, se pozorovat nedá, rodí se totiž v embryonálním stavu. Je úplně holé, slepé, má vyvinuté pouze horní končetiny, na kterých má drápky, pomocí nichž se dostane z porodních cest do vaku. Tam teprve začne ten vývoj. Trvá okolo sedmi měsíců, po nichž začne mládě vykukovat,“ objasnil chovatel Davida Vala.

Klokaní matky jsou ve své roli opravdu zodpovědné, zvládnou vychovávat až tři generace mláďat najednou. „Samice dokáže mít jedno mládě ve vaku v embryonálním stavu, další mládě ve skupině, které se do vaku ještě vrací a pak může mít ještě třetí odrostlejší mládě, které už je plně samostatné, “ uvedl Vala.

Další zajímavostí je, že samice má ve vaku čtyři mléčné struky. Je schopná do každého z nich pouštět jiné složení mléka. Dokáže ho tak produkovat více druhů podle specifických potřeb svých potomků. Mládě, které je ještě ve vaku, dostává výživnější verzi mléka než to, které už tráví čas i venku mimo vak. Takové starší mládě ochutnává už i jiné věci, například lístky bambusu, trávu a seno.

Přestože jsou klokani vačnatci původem z Austrálie, v pražské zoo se pro ně podařilo vytvořit prostředí vhodné pro jejich život, a to natolik, že se jejich počet každým rokem rozrůstá. Nejen klokany mohou návštěvníci potkat v zoologické zahradě v pražské Troji každý den od 9 do 16 hodin. Od března se otevírací doba prodlužuje až do 17 hodin.