Kamera zaznamenala hladký průchod brouka skokanem

Je to jeden z experimentů, u kterých si možná říkáte, proč se vlastně dělají. Japonští vědci zkoumali, jak je možné, že zástupce broučí čeledi vodomilovitých zvládne přežít, když ho spolkne skokan černoskvrnný, a vyjít bez úhony druhou stranou.

Japonští vědci zjistili, že jiní brouci tuto schopnost nemají a žába je normálně zhltne. Vodomil však skokanem projde, jako by si vyšel jen na zajímavou vycházku. Poté, co broukovi vědci namazali nohy voskem, už ale bylo všechno jinak a žába ho pozřela. I tak to ale pro ni nebylo snadné sousto. Skokan tohoto vodního brouka trávil až 150 hodin.