Jindřich Veselský odchoval na jihu Čech papouščí raritu

„Nestory mají v několika zoologických zahradách, ale odchov je vyloženě spontánní. Vím pouze o jednom dalším chovateli, kterému se to u nás daří, a teď se to povedlo i mně. Jde v podstatě o jednu velkou náhodu sestavit dobrý chovný pár, tedy najít samce a samici, kteří si rozumí,“ vysvětlil Právu Veselský.

„Spíše to byla náhoda, že se ti dva opravdu sešli. Samce i samici jsem získal od kolegů, neměl jsem s tím velké starosti,“ pochvaluje si Veselský, který považuje vyvedení a vychování nestora za svůj největší úspěch.

„Papoušky chovám asi deset let, a když jsem stavěl barák, už jsem počítal s voliérami. Mám velice dobré kontakty mezi zkušenými chovateli, kteří mají víc zkušeností než já. Například s jedním soutěžím o to, kdo bude mít dříve kolekci všech druhů papoušků ara. On je samozřejmě o hodně lepší, protože se tomu věnuje déle,“ vypráví se zápalem Veselský, který má stavební firmu, ale papouškům věnuje většinu volného času.