Horská dráha i nejdelší a nejvyšší skluzavka v Česku. U letiště funguje nový zábavní park

„Máme zde také nejvyšší a nejdelší Vikovu skluzavku, která sahá do výšky 11 metrů a je dlouhá 33 metrů,“ řekl Novinkám provozní manažer Majalandu Praha Miroslav Ducháč s tím, že park je určen dětem od dvou do čtrnácti let, ale při pohledu na naplněnou plochu není výjimkou nadšený tatínek či maminka točící se například na řetízkovém kolotoči.