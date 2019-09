Honila hluchého psa, zasedl ji velbloud. Žena v USA si pomohla kousnutím do varlat

Do zoo přijde žena, hluchý pes a velbloud. Ne, takhle nezačíná anekdota, ale příběh z americké Louisiany. Manželský pár z Floridy se při cestě zastavil v malé zoo u cesty, kde mimo jiné žije i 18měsíční velbloud Caspar, kterého se dvojice rozhodla nakrmit. S sebou však měli i psa, který byl shodou okolností hluchý.

Když pes viděl, jak si velbloud pochutnává na pamlscích, rozhodl se vběhnout do ohrady s 270 kilogramů vážícím zvířetem. Marné bylo volání majitelů, kteří o psa měli strach. Nejmenovaná žena tak vzala osud do vlastních rukou a vydala se psovi na pomoc.

Překvapený Caspar však pro hru na honěnou zjevně neměl pochopení, ze situace byl značně nervózní a narušitelku zasedl. „Je to možná až trochu legrační, ale žena si v tu chvíli pomohla pravděpodobně jediným možným způsobem. Kousla velblouda do velmi choulostivých míst,” řekl později strážník Louis Hamilton.

Hamilton dodal, že po vyšetření zjistil, že velbloud neudělal nic špatného, nehrozí mu proto žádný trest. „Prostě jen přirozeně bránil svoje teritorium, to ti lidé byli agresivní,” uvedl. Potrestání manželský pár neunikl. Podle policie se dvojice dopustila přestupku za vniknutí do ohrady, kam byl vstup důrazně zakázán. Rovněž svého psa neměli na vodítku.

Caspar si z bolestivého zážitku odnese pouze nepříjemnou vzpomínku, veterinář u něj neshledal žádná závažná poranění. Rozsah zranění ženy není znám. Do problémů se nedostane ani malá zoo. Podle policie totiž manželé velblouda provokovali a nedbali pokynů ošetřovatelů. Pro tak akční zásah navíc ani nebyl důvod. Caspar si totiž psa v podstatě nevšímal, natož aby na něj útočil, jak řekla manažerka objektu Pamela Bossierová, která má k dispozici záznamy z bezpečnostních kamer.

„Místo aby zaběhli pro pomoc do pár metrů vzdálené restaurace, kde máme vyškolené ošetřovatele, rozhodli se pro nepochopitelnou akci,” dodala Bossierová.

Do zoo se Caspar dostal jako náhrada za uhynulého tygra Tonyho, který byl léta maskotem objektu. Kontroverzní případ, na který upozorňovali ochránci zvířat, vyvolal vlnu zájmu poté, co se majitel zoo na popud kritiků rozhodl tygra umístit do „útulku” provozovaného jistým mužem jménem Joe Exotic.