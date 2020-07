Harry s Meghan si rýpli do Británie. Královnu to nepotěší

„Není cesty, jak se pohnout kupředu bez toho, abychom si uvědomili minulost,“ uvedl princ Harry. „Nebude to lehké a v některých případech ani příjemné. Ale je to třeba, protože z toho bude profitovat každý,“ dodal. Meghan jeho slova potvrdila.

„Chápu to tak, že Harry s Meghan odstoupili od svých rolí. Tudíž jsem jejich komentářem překvapen. „Nesouhlasím s tím, co Harry říká. Měli bychom se dívat kupředu, nikoliv zpátky,“ uvedl poslanec. „Není to vhodné a nejsem si jistý, zda by to jeho babičku potěšilo,“ dodal ještě Rosindell.