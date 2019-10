Vévodkyně Meghan šla s pravdou ven. A Harry hned schytal kritiku

Vévodkyně se rovněž setkala s otázkou na vlastní pocity. „Tak zaprvé děkuji, že se mě na to vůbec ptáte, protože se nestává často, že by to někoho zajímalo. Já se opravdu snažím naučit se ten britský klid, ale to, co to se mnou dělá uvnitř, to je zničující,” prozrazuje 38letá Meghan.