Francouzští nudisté chodí do bazénů, kin i muzeí

Podle Claudé-Pénégryho je ve Francii kolem dvou milionů lidí, kteří holdují nudismu, z toho zhruba 30 procent je mladší třiceti let. A právě tito mladí touží dle jeho slov po jiných zážitcích než hrát na pláži pétanque, tak jak je pánbůh stvořil.

„Naturismus byl vždy pro lidi jakéhokoliv věku. Koneckonců je to rodinná záležitost. V poslední době ale vidíme explozi lidí zejména od 18 do 25 let,“ uvedl předseda Pařížské naturistické organizace v rozhovoru pro Le Parisien.

Sdružení Mladí francouzští naturisté, které se zaměřuje na nudisty od 18 do 35 let, uvedlo, že mladí už nechtějí utíkat do nudistických kolonií, které ve Francii hojně vznikaly v 80. letech zejména na jihu Francie.