Francouzský Spiderman vylezl na mrakodrap na podporu stávkujících. Opět bez jištění

„Pokouším se využít své slávy pro něco, co má smysl a co je dobré i pro ostatní lidi,“ vysvětloval Robert, proč se rozhodl vyjádřit podporu stávkujícím Francouzům.

Už měsíc a půl ochromuje stávka odborů proti důchodové reformě život ve Francii. V současné době je zákonná hranice odchodu do důchodu ve Francii 62 let, což sice podle reformy mělo zůstat, k získání plného důchodu se všemi bonusy by ale bylo nutné odejít na odpočinek o dva roky později.