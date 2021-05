Desítky let stará záhada s mrtvým mužem bude možná vyřešena

Australská policie se chce díky pokroku v analyzování DNA pokusit vyřešit případ, který je označován za jednu z největších záhad v Austrálii. Identita a příčina smrti muže zůstávají totiž neznámé, ačkoli se v průběhu let objevila kolem jeho osudu řada teorií, podle nichž mohl být dotyčný kdokoli od špiona z dob studené války po odvrženého milence, napsal server BBC.

Tělo muže bylo nalezeno 1. prosince 1948. Mrtvola, v obleku a kravatě, ležela na pláži opřená o pobřežní hráz. Muž u sebe neměl nic, co by ho identifikovalo, dokonce i etikety z jeho oblečení byly odstraněné. Počáteční vyšetřování světlo do případu nevneslo a zemřelý byl pohřben na adelaidském hřbitově pod náhrobním kamenem s nápisem "neznámý muž".