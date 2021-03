Černošské osobnosti z blízkosti královské rodiny jí vyjádřily podporu

Goldingová v komentáři pro BBC uvedla, že poznámky o barvě kůže mohou působit „nejapně“, avšak bez znalosti kontextu, v jakém byly vyřčeny, nemůžeme o rasismu hovořit. „Ani v nejmenším nevěřím tomu, že by byli rasističtí,“ uvedla Goldingová.

Její slova potvrzuje i Karen Gibsonová, zakladatelka a sbormistryně černošského sboru Kingdom’s Choir, který zpíval na svatbě prince Harryho a vévodkyně Meghan. Poté, co sám Harry vyloučil, že by se oné osudné poznámky dopustila sama královna či její choť, princ Philip, podezření padlo na prince Williama či Charlese.

Gibsonová uvedla pro bulvární server TMZ, že to byl právě Charles, kdo sbor na svatbu pozval. Sám pak byl jejich vystoupením uchvácen a nadšeně jim gratuloval. I proto má Gibsonová velký problém uvěřit, že by princ Charles byl rasistou.

Lord lieutenant pro Velký Londýn uvedl, že je v podobné situaci jako Harry a Meghan, on sám má bělošskou manželku. Když čekali první dítě, tchýně se na barvu kůže zeptala. „Má tchýně, nadšená tím, že bude mít první vnouče, odložila pletací jehlice a jednoduše se zeptala, jak barevné šaty by se hodily ke kůži dítěte,“ uvedl Olisa.

„Zeptala se na to stejně, jako kdokoliv z nás přemítá: Bude mít dítě vlasy po mámě nebo nos po tátovi? V žádném případě to nebylo míněno jako urážka a nikdo to tak nebral,“ vysvětlil Olisa, jak důležité je zachytit kontext, který ale v diskusi, kterou vyvolala Meghan s Harrym chybí.