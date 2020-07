Časovaná bomba na pultech knihkupectví odhalí tajemství Harryho a Meghan

Kniha s názvem Finding Freedom (Hledání svobody) vyjde v první polovině srpna a očekává se, že přinese náhled do soukromí páru, který poslední roky plní strany médií. Kniha se dostane i na pulty českých knihkupectví, kde bude možné ji pořídit za necelých sedm set korun.

Britský bulvár nyní spekuluje, co všechno se v knize čtenáři dozvědí. Jedním z hlavních témat má být informace o tajném zasnoubení. To mělo proběhnout čtvrt roku před oficiálním oznámením při cestě do Botswany. Tam pár slavil v srpnu 2017 první výročí vztahu a rovněž 36. narozeniny bývalé americké herečky.