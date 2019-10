Bývalý maďarský pilot tvrdí, že viděl UFO

Neznámý stroj podle Knolla proletěl nad maďarskou stíhačkou a odletěl ve směru na Rakousko. „Zkus se k němu přiblížit a zjisti, co to je,“ dostal příkaz z věže. „Obrátil jsem letadlo, a když jsem ho chtěl zaměřit lokátorem, zmizel rychlostí několikrát převyšující rychlost zvuku. Došlo mi, že to muselo být UFO, protože člověk tehdy ještě takové stroje nevyráběl,“ tvrdí Knoll.