Během pandemie přišel o práci, teď bere jednu z nejvyšších výher v dějinách Austrálie

Pro muže to znamená velký obrat. Ještě nedávno totiž bojoval s těžkou životní situací, kdy přišel během lockdownu o práci a přivydělával si jako uklízeč.

„Určitě zaplatíme hypotéku a další dluhy, které nás tíží. Pak budeme pomáhat i ostatním, je to dost peněz na to, aby se změnil život více lidem. Je toho tolik, co teď můžeme udělat,” okomentoval výhru muž, jehož jméno ani věk loterijní společnost nezveřejnila.