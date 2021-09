Ať si mohou sáhnout i ženy. Soše Julie v Mnichově chtějí dát mužskou společnost

Recept na lásku je snadný, alespoň podle Mnichovanů. Stačí zajít na ústřední Mariánské náměstí, na jehož okraji před budovou Staré radnice stojí socha Julie Kapuletové. Kdo této hrdince milostné tragédie Williama Shakespeara sáhne na ňadro, má štěstí v lásce jisté. Pokud by někdo pochyboval, může ještě Julii vložit do náruče květinu, úspěch je pak podle místní pověry zaručen. Městská radní Marie Burneleitová však poukazuje na to, že v rámci genderové vyváženosti by v zájmu žen stálo za to umístit vedle sochu s penisem.