Alžběta II. vládne Britům již 70 let

Alžběta II se původně nikdy neměla stát královnou. Všichni předpokládali, že povládne její strýc, který později bude mít děti, které budou v pořadí následnictví výše.



Edvard VIII. se ale rozhodl abdikovat, aby si mohl vzít rozvedenou Američanku Wallis Simpsonovou. Po nástupu Jiřího VI. na trůn se do zájmu pozornosti Britů dostala i Alžběta, starší ze dvou králových dcer.



Stala se takzvanou domnělou dědičkou. V britské monarchii tehdy platila mužská primogenitura, kdy královský titul dědí nejstarší mužský potomek (toto pravidlo neplatí od roku 2013).



Pokud by Jiří VI. měl později syna, ten by se stal takzvaným zjevným dědicem a v pořadí následnictví by Alžbětu II. odsunul. To se však nestalo a Alžběta se ujala trůnu.