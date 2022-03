Upozorní na vichřici, ztracené dítě i odstávku vody. V Česku vzniká chytrá komunikační síť

Síť Munipolis vzniká na základech Mobilního Rozhlasu, který se během posledních sedmi let vypracoval na nejpoužívanější nástroj pro komunikaci obcí s občany. Aktuálně jej využívá více než 2200 samospráv.

Nová síť by měla zajistit, že se zmiňované možnosti otevřou stovkám tisíc zcela nových subjektů. Nová platforma bude schopná propojit nejen samotné obce s lidmi, ale také státní úřady, obecní instituce, spolky, sportovní kluby nebo například farnosti.

„Sociální sítě jsou dnes pro digitální komunikaci samozřejmě určitým standardem. Jenže zatímco jejich cílem je vytvářet maximum obsahu nehledě na jeho kvalitu nebo relevanci, v případě chytré komunikační sítě Munipolis je to naopak. Kvalita, užitečnost a hlavně relevance informací jsou zde vždy na prvním místě. Zároveň chybí inzerce nebo reklamy, které by odváděly pozornost od důležitých sdělení,“ přiblížil Švrček.

Jako jedno z prvních měst bude novinky v síti Munipolis testovat severočeský Most.

„Chceme, aby se občan musel přihlásit k odběru zpráv pouze jednou a pak už si jen vybíral, které městské instituce a spolky jsou pro něj relevantní,“ konstatoval Jaroslav Hejduk z odboru informačního systému města Most.

„V našem případě do rámce komunikační sítě Mostu zapojujeme školy, klub seniorů a do budoucna některé ze sportovních oddílů. Pro krizovou komunikaci pak do sítě Munipolis zapojujeme také největší chemický závod Orlen Unipetrol RPA, kterému jsme umožnili posílat v případě krizové situace zprávy také na všechny obce v rámci našeho ORP obvodu nebo v rámci města Litvínova,“ podotkl Hejduk.